В США заявили о неизбежности серьезных экономических проблем

США не будут объявлять дефолт, однако растущий госдолг не отменит серьезные экономические трудности страны в будущем. Такими мыслями поделился американский инвестор Джим Роджерс.

«Американцы не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не собираются звонить всем банкам в мире и говорить: «Мы не будем платить вам». <…> Они могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать», — заявил Роджерс в интервью «РИА Новости» во вторник, 16 мая.

Экономист добавил, что решение поднять или обновить потолок госдолга лишь ухудшит ситуацию. В качестве примера он привел кризис в Великобритании в 1976 году, когда Международный валютный фонд экстренно выделял стране кредиты, чтобы спасти ее экономику.

«Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое», — сказал он.

При этом инвестор уверен, что сильнее всего из-за кризиса в будущем пострадает американская молодежь.

«У молодежи не будет столь же хорошей жизни, как раньше. И ряд других стран начнут вытеснять Америку с первого места. Я не знаю, кто это будет. Если спросите меня, я бы сказал, что это, вероятно, будет Китай», — подвел итог экономист.

Ранее, 15 мая, глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня. Она призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.