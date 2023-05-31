В СФ заявили о желании США, Британии и ФРГ установить контроль над Балканами

США, Великобритании и Германии нужен полный контроль над Балканами. Об этом 31 мая «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«США держали в рукаве открытие второго фронта в центе Европы. Ожидаемая эскалация конфликта в Косово, в соответствии с планами США перерастает в вооруженный конфликт. Евросоюз не реагировал на системные провокации со стороны албанцев, о чем неоднократно заявлял [президент Сербии Александр] Вучич. США, Великобритания и Германия уже взяли в кольцо своих политических и экономических интересов Сербию и отпускать не намерены. Им нужен полный контроль Балкан», — сказала сенатор.

Ранее в этот день в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Днем ранее президент Сербии в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил, что безопасность сербов в Косово — обязательное условие для дальнейших переговоров с представителями временных учреждений в Приштине. По его словам, Сербия будет добиваться сохранения мира и стабильности в регионе.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером того же дня начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.