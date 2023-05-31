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Минфин РФ предложил изменить правила продажи алкоголя в duty free

Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Минфин России предложил изменить правила продажи алкоголя в duty free для пассажиров внутренних рейсов. Соответствующий законопроект подготовил Минфин РФ. Об этом 31 мая говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — говорится в сообщении.

Этим решением ведомство планирует поддержать владельцев магазинов и операторов аэропортов, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств.

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При этом 24 мая стало известно, что замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект, согласно которому предлагается наделить регионы РФ правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах, — в так называемых наливайках. Инициатива не коснется кафе, ресторанов и остальных добросовестных заведений, которые не нарушают закон.

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