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Регионам предложили разрешить ограничивать продажу алкоголя в барах в домах

В ГД предложили разрешить регионам ограничивать продажу алкоголя в барах в домах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В РФ могут наделить регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах, — так называемых «наливайках». Соответствующий законопроект подготовил замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов из «Единой России» по итогам поручения спикера ГД Вячеслава Володина.

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«Органы государственной власти некоторых субъектов РФ в борьбе с такими нарушителями заходят в тупик, так как не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Таким образом, из указанного Федерального закона должна быть исключена норма, которая запрещает органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

Депутат подготовил поправку в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Там установлено, что регионы вправе вводить ограничения по продаже алкоголя в розницу, но эта норма не касается точек общепита.

Парламентарий уточнил: инициатива не коснется кафе, ресторанов и остальных «добросовестных заведений», которые не нарушают закон. Зампред комитета планирует представить документ в специальной рабочей группе, созданной по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина 16 мая. Затем его внесут на рассмотрение в Госдуму.

В рабочей группе также обсудят запрет продажи алкоголя навынос.

Сегодня в предприятиях общепита нельзя покупать выпивку «с собой», напомнил Александр Спиридонов. Соответствующий запрет содержится в ст. 16 п. 7 ФЗ 171. Для этого, по словам депутата, парламентарии обсудят деятельность надзорных ведомств, которые бы следили за исполнением действующих норм.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Барная неустойка: регионы сами смогут ограничить работу «наливаек»

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