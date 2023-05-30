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Мэр Варшавы заявил о существовании риска выхода Польши из ЕС

Мэр Варшавы Тшасковский: существует вероятность того, что Польша покинет ЕС
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Фото: Global Look press/Alex Bona
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Мэр столицы Польши Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что существует вероятность выхода республики из состава Евросоюза.

Об этом мэр Тшасковский рассказал в опубликованном во вторник, 30 мая, интервью испанской газете El Periódico.

На вопрос о том, есть ли, по его мнению, вероятность того, что республика покинет ЕС, мэр ответил: «Боюсь, что да». По его мнению, польское правительство в ближайшее время точно не заявит, что хочет выйти из Евросоюза. Но оно продолжает все время нападать на союз, обвиняет Брюссель во всех своих проблемах и ведет себя настолько безответственно, что ЕС приходится блокировать необходимые средства, что создает определенный климат.

По его словам, некоторые политики в правящей коалиции Польши «открыто настроены против Европы» и создают «антиевропейский климат». При этом мэр считает, что «Венгрия еще менее демократична, чем Польша».

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Согласно опубликованному в понедельник, 29 мая, соцопросу лаборатории CBOS политики правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) теряют доверие избирателей. Глава государства Анджей Дуда по сравнению с апрельскими показателями потерял 2% доверяющих ему избирателей.

Ранее, 28 мая, сенатор Алексей Пушков обвинил польские элиты в шпиономании и русофобии. Таким образом он отреагировал на заявление экс-главы службы военной контрразведки Польши, который объявил, что страной управляют пророссийские группы.

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