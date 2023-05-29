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Опрос показал потерю политиками правящей партии Польши доверия избирателей

Соцопрос CBOS: политики правящей партии Польши PiS теряют доверие избирателей
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
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Политики правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) теряют доверие избирателей. Об этом свидетельствуют данные соцопроса лаборатории CBOS, опубликованные в понедельник, 29 мая.

По данным исследования, понизился рейтинг главы государства Анджея Дуды. По сравнению с апрельскими показателями он потерял 2% доверяющих ему избирателей, а число не доверяющих президенту страны выросло на 3%.

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий тоже лишился доверия 2% избирателей. Снизились и показатели доверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку. Теперь ему доверяют 35% опрошенных поляков (минус 2%) и не доверяют 37% (плюс 4%) респондентов.

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Ранее, 28 мая, сенатор Алексей Пушков обвинил польские элиты в шпиономании и русофобии. Таким образом он отреагировал на заявление экс-главы службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские группы, а правящая партия «Право и справедливость» пронизана «российскими агентами».

Пушков в ответ на это рассказал, что о шпионах ему «скорее всерьез, чем в шутку» еще семь лет назад говорил известный польский политик. Кроме того, собеседник Пушкова также рассказывал, что бывший на тот момент главой минобороны Польши Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».

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