Москва заявила о праве жестко ответить на атаку БПЛА в Москве

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористическую атаку беспилотников на Москву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 30 мая, на сайте МИД РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что эти атаки были спланированы и совершены «неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой».

В МИД РФ указали на то, что подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди россиян. В заявлении также говорится, что в свете этих атак заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, «оказываются абсолютно лицемерными».

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя состоявшиеся атаки, сообщил, что в России ни у кого нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Утром несколько зданий в столице и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нескольких домах произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Нескольким жителям помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин оперативно получал информацию. Песков добавил, что речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине.

Днем ранее, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.