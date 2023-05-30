Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Политика
Лавров заявил о достижении завершающего этапа соглашения по мирному атому
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Мир
Депутат бундестага призвал вице-канцлера Германии уйти в отставку
Экономика
Аналитик спрогнозировал продолжение снижения роли доллара США в мире
Мир
Лавров указал на использование властями Украины оружия Запада в террористических целях
Мир
Экс-помощница Байдена рассказала об уставших от русофобии американцах
Мир
Британский профсоюз проголосовал против поставок вооружения Украине
Армия
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Здоровье
Диетолог назвала нежелательную перед поездкой в авто пищу

Москва заявила о праве жестко ответить на атаку БПЛА в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористическую атаку беспилотников на Москву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 30 мая, на сайте МИД РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что эти атаки были спланированы и совершены «неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой».

В МИД РФ указали на то, что подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди россиян. В заявлении также говорится, что в свете этих атак заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, «оказываются абсолютно лицемерными».

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя состоявшиеся атаки, сообщил, что в России ни у кого нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Утром несколько зданий в столице и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нескольких домах произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Нескольким жителям помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин оперативно получал информацию. Песков добавил, что речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине.

Днем ранее, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023