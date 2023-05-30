Лавров указал на использование властями Украины оружия Запада в террористических целях

В России ни у кого нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия. Об этом заявил 30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Заявление Запада о том, что поставляемое вооружение не должно использоваться против территории Российской Федерации, это очередная ложь», — заявил министр журналистам на пресс-конференции в Бурунди.

Лавров также добавил, что подробно обсудил эту тему со своим коллегой в африканской стране, где он сейчас находится с визитом. И отметил, что власти Киева для осуществления своих террористических атак по России используют «то вооружение, которым Запад накачивает их».

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