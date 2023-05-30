Немецкий депутат призвал Запад осудить атаку украинских дронов на Москву

Запад не должен игнорировать атаку беспилотников в Москве и Подмосковье, заявил 30 мая в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Мы должны оказывать влияние на Украину, чтобы предотвратить и остановить такие акты, ведь мы не можем допустить дальнейшей эскалации», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что главной целью должен оставаться поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса.

«Эта атака беспилотников с украинской стороны — лишь еще один уровень эскалации, который мы обязаны принимать», — резюмировал Линдеманн.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

В частности, в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.