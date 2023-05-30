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Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Президент Сербии Александр Вучич призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово. Об этом он заявил 30 мая на встрече с послами «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии.

«Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии», — написал Вучич в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во время разговора с послами президент Сербии подчеркнул, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами. По его словам, это отдаляет регион от мира и стабильности.

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Сербы выступают против назначения мэрами косовских албанцев в городах Северная Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Накануне Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО.

Примерно в 17:00 (18:00 мск) 29 мая представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Силовики использовали слезоточивый газ.

В итоге в ходе столкновений с сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных KFOR. Сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии. Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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