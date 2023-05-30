В Ленобласти девочка едва не попала под «Сапсан»
В Ленинградской области на станции Любань девочка едва не попала под колеса скоростного поезда «Сапсан». Как сообщили «Известиям» во вторник, 30 мая, инцидент произошел из-за невнимательности подростка.
Девочка переходила пути на запрещающий сигнал светофора и не обратила внимание на звуковое оповещение. Заметив приближающийся поезд, подросток постаралась спастись, однако попала в воздушный карман. Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии.
«Прибывшие на место происшествия медики обнаружили девочку сидящей на рельсах. У нее диагностировали открытый перелом ноги», — сообщил источник.
6 апреля сообщалось, что в Томске врачи больницы спасли 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы после того как попал под поезд. Около трех недель он находился на ИВЛ в реанимации. Пострадавшему врачи сделали восемь операций.