В Сибири врачи спасли жизнь попавшему под поезд мужчине

В Томске врачи больницы скорой помощи спасли 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы после того, как попал под поезд. Об этом 6 апреля сообщил департамент здравоохранения Томской области.

Мужчина был госпитализирован в конце января с множественными переломами бедер, костей голени и повреждением таза. Кроме того, у него была травма грудной клетки и разрыв легкого, из-за чего в легких скопилась кровь и воздух, поясняется в Telegram-канале ведомства.

«Порядка трех недель он находился на ИВЛ в реанимации, первую — в состоянии комы. Противошоковая интенсивная терапия, гемостаз, а позднее антибактериальная, седативная и симптоматическая терапия — всё это использовали врачи, чтобы спасти пациента», — сообщил главный врач больницы Олег Попадейкин.

После того как на пятый день пациент вышел из комы и его состояние стабилизировалось, медики приступили к проведению операций. Всего их было сделано восемь. В марте пациента перевели из реанимации в отделение травматологии. Сейчас он проходит реабилитацию, прогнозы на его состояние медики делают благоприятные.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в Подмосковье хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли новорожденному, которая составляла почти треть от его массы. После операции опухоль направили на гистологическое исследование. Оно показало, что опухоль доброкачественная. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.