ЦИК Турции сообщил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана с 52,16% голосов

Реджеп Тайип Эрдоган стал победителем во втором туре выборов на пост президента Турции и переизбрался на третий срок. Об этом сообщает 29 мая телеканал TRT Haber, ссылаясь на данные Центризбиркома (ЦИК).

Как рассказал глава ЦИК Ахмет Инер, после обработки почти 100% бюллетеней Эрдоган набирает 52,16% голосов. Таким образом, он опережает своего соперника, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, у которого около 48,0%.

Для победы во втором туре претенденту на пост главы государства было достаточно набрать простое большинство голосов.

Накануне в Турции прошел второй тур президентских выборов.

Как отметил бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, оппозиции после победы Эрдогана стоит задуматься над своими ошибками. Он также поздравил страну и турецкий народ с проведением президентской гонки в «спокойной атмосфере» и пожелал Эрдогану успехов в решении накопившихся проблем государства.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, американский лидер Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

29 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина с Эрдоганом могут состояться в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ также не исключает возможности личной встречи двух лидеров, однако она в настоящее время тоже не внесена в график.

Политолог Сергей Станкевич тем временем сообщил «Известиям», что Эрдоган после переизбрания должен преодолеть два вызова. Первый — это обуздать инфляцию, а второй — поддержать жителей 11 провинций, пострадавших от землетрясения, произошедшего в феврале.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» также выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.