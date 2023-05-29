Экс-кандидат в президенты Турции предложил оппозиции задуматься над ошибками

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься над ошибками после победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентских выборах. Об этом 28 мая политик написал в своем Twitter.

Он поздравил страну и турецкий народ с проведением президентской гонки в «спокойной атмосфере» и пожелал Эрдогану успехов в решении накопившихся проблем государства.

«Подробные оценки результатов выборов я сделаю в ближайшие дни. А пока я предлагаю всей оппозиции подумать о том, в чем мы ошибаемся», — добавил Индже.

Накануне в Турции прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал нынешний лидер страны Эрдоган. В результате обработки 99,43% бюллетеней с участков он получил 52,14% голосов, его противник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. В своей речи он отметил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия. Также он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В свою очередь доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

Политолог Дмитрий Солонников тем временем сообщил «Известиям», что победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.