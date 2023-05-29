Политолог назвал основные вызовы для Эрдогана после переизбрания

Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на пост президента Турции должен преодолеть два вызова. Об этом 29 мая «Известиям» заявил политолог Сергей Станкевич.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

«Первое — это, конечно, инфляция, ее надо обуздать и сделать это будет очень непросто, потому что он привык стимулировать рост за счет кредитной миссии, а с этим, видимо, придется ему заканчивать и искать иные источники экономического роста», — сказал политолог.

Также Эрдогану надо поддержать жителей 11 провинций, пострадавших от землетрясения, произошедшего в феврале, отметил Станкевич.

«Он уже оказывает им материальную помощь, выдавая деньги, и он всем обещал жилье уже в следующем году. Жители этих провинций в подавляющем большинстве проголосовали за него, он не может обмануть их ожидания, страна смотрит внимательно за этим обстоятельством», — сказал эксперт.

Ранее в этот день старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сказал «Известиям», что после переизбрания Эрдогана отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария. По его мнению, Эрдогану придется учитывать возросший запрос на социально-экономическую повестку, решение внутренних проблем, а для этого Анкаре нужно сотрудничество с Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом могут состояться в ближайшее время.