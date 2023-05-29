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Политолог назвал основные вызовы для Эрдогана после переизбрания

Политолог Станкевич рассказал об основных вызовах для Эрдогана после переизбрания
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на пост президента Турции должен преодолеть два вызова. Об этом 29 мая «Известиям» заявил политолог Сергей Станкевич.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

«Первое — это, конечно, инфляция, ее надо обуздать и сделать это будет очень непросто, потому что он привык стимулировать рост за счет кредитной миссии, а с этим, видимо, придется ему заканчивать и искать иные источники экономического роста», — сказал политолог.

Также Эрдогану надо поддержать жителей 11 провинций, пострадавших от землетрясения, произошедшего в феврале, отметил Станкевич.

«Он уже оказывает им материальную помощь, выдавая деньги, и он всем обещал жилье уже в следующем году. Жители этих провинций в подавляющем большинстве проголосовали за него, он не может обмануть их ожидания, страна смотрит внимательно за этим обстоятельством», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сказал «Известиям», что после переизбрания Эрдогана отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария. По его мнению, Эрдогану придется учитывать возросший запрос на социально-экономическую повестку, решение внутренних проблем, а для этого Анкаре нужно сотрудничество с Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом могут состояться в ближайшее время.

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