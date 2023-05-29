Реклама
Прямой эфир
Общество
Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Мир
Верховная рада утвердила введение санкций против Ирана на 50 лет
Мир
В МИД РФ отметили затруднения в работе посольства России в ФРГ из-за введенных квот
Авто
В Горном Алтае пройдут испытания российского электромобиля E-Neva
Мир
Польша внесла в санкционный список 365 граждан Белоруссии
Мир
Стало известно о содержании переданной Путиным на заседании ЕАЭС записки Токаеву
Наука и техника
Биолог назвал страшилкой слова турецкого ученого о неизбежной гибели Черного моря
Мир
Верховная рада поддержала установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Недвижимость
Стоимость квадратного метра пентхаусов в Москве за год выросла на 35%
Общество
Представитель певицы Славы рассказал о ее госпитализации
Авто
BYD планирует построить автозавод в Европе
Мир
Более 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году

Стоимость квадратного метра пентхаусов в Москве за год выросла на 35%

Аналитики «Бон Тон»: средняя цена «квадрата» пентхаусов в Москве превысила 1 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м пентхаусов и двухуровневых объектов в столице за год выросла на 35%, с 814 тыс. рублей до 1,1 млн рублей. Средняя цена лота при этом составляет 232 млн рублей (прибавила 55% за 12 месяцев), сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон» 29 мая.

По данным экспертов, на первичном рынке «старой» Москвы в реализации находится 51,5 тыс. квартир и апартаментов. На долю пентхаусов и двухуровневых лотов приходится 0,2%. За год объем предложения увеличился в два раза, с 55 штук до 119 штук в продаже. При этом, по информации специалистов, самый большой по площади и наиболее дорогой пентхаус находится в Западном административном округе. У него шесть спален. Его площадь составляет 661 кв. м, цена — 1,3 млрд рублей.

В то же время самый недорогой двухуровневый лот расположен во введенном проекте в Северо-Восточном административном округе. Это двухуровневая квартира площадью 47,4 кв. м и стоимостью 16,7 млн рублей.

«Формат двухуровневых квартир и апартаментов уже давно не является прерогативой только элитного сегмента. Для расширения целевой аудитории застройщики создают более широкую линейку планировочных решений, в том числе и за счет этого редкого формата», — сказала управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Она уточнила, что на сегодняшнем рынке двухуровневые квартиры широко представлены в бизнес- и премиум-классах, но их также можно встретить и в массовом сегменте.

Вторичный продукт: почему новостройки стали дороже готового жилья
Аналитики объяснили динамику цен на жилищном рынке

Ранее в этот день аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что минимальная стоимость лота среди новостроек бизнес-класса в столице составляет 6,96 млн рублей за объект площадью 29,9 кв. м и без отделки.

18 мая стало известно, что, согласно отчету Росреестра, в Москве вырос спрос на новостройки. Так, в апреле 2023 года по сравнению с мартом количество сделок с недвижимостью в новых домах увеличилось на 19,1%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023