Стоимость квадратного метра пентхаусов в Москве за год выросла на 35%

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м пентхаусов и двухуровневых объектов в столице за год выросла на 35%, с 814 тыс. рублей до 1,1 млн рублей. Средняя цена лота при этом составляет 232 млн рублей (прибавила 55% за 12 месяцев), сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон» 29 мая.

По данным экспертов, на первичном рынке «старой» Москвы в реализации находится 51,5 тыс. квартир и апартаментов. На долю пентхаусов и двухуровневых лотов приходится 0,2%. За год объем предложения увеличился в два раза, с 55 штук до 119 штук в продаже. При этом, по информации специалистов, самый большой по площади и наиболее дорогой пентхаус находится в Западном административном округе. У него шесть спален. Его площадь составляет 661 кв. м, цена — 1,3 млрд рублей.

В то же время самый недорогой двухуровневый лот расположен во введенном проекте в Северо-Восточном административном округе. Это двухуровневая квартира площадью 47,4 кв. м и стоимостью 16,7 млн рублей.

«Формат двухуровневых квартир и апартаментов уже давно не является прерогативой только элитного сегмента. Для расширения целевой аудитории застройщики создают более широкую линейку планировочных решений, в том числе и за счет этого редкого формата», — сказала управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Она уточнила, что на сегодняшнем рынке двухуровневые квартиры широко представлены в бизнес- и премиум-классах, но их также можно встретить и в массовом сегменте.

Ранее в этот день аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что минимальная стоимость лота среди новостроек бизнес-класса в столице составляет 6,96 млн рублей за объект площадью 29,9 кв. м и без отделки.

18 мая стало известно, что, согласно отчету Росреестра, в Москве вырос спрос на новостройки. Так, в апреле 2023 года по сравнению с мартом количество сделок с недвижимостью в новых домах увеличилось на 19,1%.