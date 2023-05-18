Росреестр сообщил о росте спроса на новостройки в Москве на 19%

В Москве в апреле 2023 года по сравнению с мартом количество сделок с помещениями в новостройках выросло на 19,1%. Об этом 18 мая сообщается в отчете Росреестра.

Согласно документу за месяц было заключено 15,58 тыс. сделок, при этом цифра превышает показатель аналогичного месяца прошлого года на 66,7%. Показатель также оказался на 23% выше, чем цифры за апрель 2021 года.

При этом на первичном рынке жилья в столице в апреле зарегистрировали 9,47 тыс. договоров долевого участия. Этот показатель на 1% превысил количество таких же регистраций в марте. Он также оказался на 81,4% выше, чем в апреле прошлого года и на 16,8% превысил показатели такого же месяца 2021 года.

В апреле в столице было заключено 6 тыс. сделок, касающихся нежилых помещений (в эту категорию также входят апартаменты и коммерческие помещения).

«Показатель превысил мартовский на 65,9%, прошлогодний — на 47,9%, итог апреля 2021 года — на 33,9%», — цитирует «Лента.ру» документ, который оказался в распоряжении редакции.

В этот день аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что за год средняя стоимость студий в новостройках России снизилась на 6% — с 4,8 до 4,5 млн рублей за объект или с 183 до 172 тыс. рублей за кв. м. В частности, в Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей.