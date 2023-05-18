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За год цены на студии в новостройках выросли на 6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год средняя стоимость в новостройках России снизилась на 6% — с 4,8 до 4,5 млн рублей за объект (с 183 до 172 тыс. рублей за кв м). Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

При этом в 15 городах с наибольшим объемом предложения студий цены повели себя по-разному, сказали эксперты. Например, в Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей. А в Сочи цены выросли на 22%.

«За год цены на квартиры в новостройках снизились на 3%. Быстрее всего стоимость падала на компактные форматы — студии по отношению к апрелю 2022 года потеряли в цене 6%, однокомнатные квартиры — 8%. Студии стали пользоваться у россиян меньшей популярностью и в качестве инвестиционного инструмента, и в качестве основного жилья. Отсюда и снижение цен», — сказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

За год средний размер студий в новостройках не изменился и составил 26 кв. м, добавили эксперты.

По данным аналитиков, самые большие студии расположены в Туле (32 кв. м) и Новосибирске (30 кв. м), а наиболее компактные — в Москве (24 кв. м), Екатеринбурге, Уфе, Сочи и Санкт-Петербурге (по 25 кв. м во всех городах).

Уменьшая размер квартир в столицах, застройщики стремятся компенсировать высокую стоимость квадратного метра и сохранить доступную цену на объекты в целом.

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16 мая аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассчитали цену 1 кв. м для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в «Сбере» за апрель. Оказалось, в России в апреле средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3% по отношению к марту, составив 116 тыс. рублей.

1 мая аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что порядка 70% покупателей приобретают малогабаритное жилье для личного проживания, и лишь 30% — для последующей сдачи в наем.

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