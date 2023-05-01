Около 70% покупателей берут малогабаритное жилье для собственного проживания

Порядка 70% покупателей приобретают малогабаритное жилье для личного проживания, и лишь 30% — для последующей сдачи в наем. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Как уточнили эксперты, к малогабаритным лотам относятся студии и однокомнатные квартиры, площадь которых не превышает 35 кв. м, а средняя площадь равна 15 «квадратам».

По данным аналитиков, спрос на такие объекты на вторичном рынке в сравнении с I кварталом 2022 года сохранился на высоком уровне, а предложение выросло на 7%. Средняя стоимость малогабаритных лотов, находящихся в реализации компании, составляет 4 млн рублей за апартаменты, и 7 млн рублей за жилые студии и квартиры.

Также аналитики рассказали, что основными покупателями лотов небольшой площади являются граждане, переехавшие из других городов на постоянное место жительства в Москву; разведенные одинокие люди, дети, которым такие квартиры покупают родители для начала самостоятельной взрослой жизни, а также покупатели, для которых приобретаемое жилье является первой личной собственностью.

«Студии и квартиры небольшой площади продолжают пользоваться повышенным спросом, и данная тенденция будет сохраняться. Особенно это касается крупных городов, в которых сосредоточена бизнес-активность. Малогабаритные квартиры достаточно востребованы переезжающими в столицу гражданами. Доля сделок, которые заключаются с иногородними покупателями, выросла за год с 16 до 18%. Прежде всего, малогабаритные лоты привлекательны бюджетом покупки, поэтому недвижимость данной категории всегда востребована и выгодна», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее в этот день аналитики компании «Бон Тон» рассказали «Известиям» о самой дешевой квартире в новостройках в центре Москвы. Так, наиболее доступным вариантом в ЦАО является квартира в Красносельском районе стоимостью 9,6 млн рублей.