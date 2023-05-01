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Названа самая дешевая квартира в новостройках в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Самый доступный лот в новостройках в ЦАО столицы продается в Красносельском районе по стоимости 9,6 млн рублей. Это студия в проекте с апартаментами бизнес-класса площадью 20,9 кв. м без отделки, сообщили 1 мая «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

«Самый дорогой вариант жилья находится в Тверском районе по стоимости 2,5 млрд рублей. Это элитный пентхаус (апартаменты) площадью 1067,4 кв. м без отделки с индивидуальной входной группой, персональным лифтом и террасой площадью 83 кв. м», — рассказали эксперты.

По данным компании, первичный рынок жилья ЦАО представлен 30 проектами, общей площадью 187,9 тыс. кв. м и 1,8 тыс. лотов. Большая часть предложения приходится на премиум-класс — 42,4%, бизнес-класс — 32,8% и элитный сегмент — 24,8% площади в реализации. Доля квартир в ЦАО составляет 67,4%, апартаментов — 32,6% предложения.

Большая часть предложения приходится на три района: Пресненский район — 39,5%, Якиманка — 16% и Замоскворечье — 10,3%, сообщили аналитики. Основная часть предложения бизнес-и премиум-классов сосредоточена в Пресненском районе — по 54% соответственно. Большая часть элитного сегмента находится в двух районах: Якиманка (39,2%) и Хамовники (18%), добавили в компании.

По информации экспертов, средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке жилья ЦАО составляет 1,1 млн рублей при средней цене лота 114,4 млн рублей. Самая высокая средневзвешенная цена квадратного метра отмечается в районах Якиманка и Тверской — по 1,8 млн рублей, самая низкая — в районе Красносельский — 672 тыс. рублей.

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Ранее, 30 апреля, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что минимальные цены на новостройки в Москве представлены в таких районах, как Очаково-Матвеевское (3,8 млн рублей), Старое Крюково (3,9 млн рублей), Кузьминки (4,5 млн рублей). Это студии площадью от 11,7 кв. м в проектах стандарт-класса после капитального ремонта.

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