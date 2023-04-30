Названы самые дешевые новостройки с отделкой в Москве

Минимальные цены на новостройки в Москве представлены в таких районах, как Очаково-Матвеевское (3,8 млн рублей), Старое Крюково (3,9 млн рублей), Кузьминки (4,5 млн рублей). Это студии площадью от 11,7 кв. м в проектах стандарт-класса после капитального ремонта, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Минимальные цены квартир комфорт-класса с отделкой начинаются от 4,7 млн рублей. В районе Крюково — от 4,7 млн рублей, в районе Южное Бутово — от 5 млн, в Митино — от 5,2 млн. Это также студии площадью от 19,6 кв. м, сообщили в компании.

По данным аналитиков, всего в продаже на рынке новостроек в массовом сегменте находится 1,05 млн кв. м и 22,6 тыс. лотов. Без отделки реализуется всего лишь 22,4% квартир, остальная часть — с различными видами отделки. За год этот объем квартир вырос на 28%. В комфорт-классе с разными видами отделки реализуется 77% квартир: с полной отделкой — 56,7%, с предчистовой отделкой —15,9%, с отделкой и дополнительными опциями — 4,5%. В стандарт-классе 96,5% квартир продается с полной отделкой. Особенностью этого сегмента является то, что он представлен в основном проектами после реконструкции и капитального ремонта, рассказали эксперты.

«Крупнейшие застройщики предлагают квартиры с полной отделкой, как законченный продукт, стоимость которого включена в ипотеку», — отметили специалисты.

По информации компании, средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир с отделкой в комфорт-классе за год увеличилась на 1,3% и составила 278,7 тыс. рублей при средней цене лота 12,1 млн рублей (–8,3% за год). В стандарт-классе стоимость метра составляет 292,9 тыс. рублей (+7,9% за год) при средней цене лота 8,2 млн рублей (–22,1% за год).

Больше всего предложений квартир массового сегмента с отделкой представлено в трех районах — Люблино (10,2%), Очаково-Матвеевское (9,3%) и Нагатино-Садовники (6,5%), добавили аналитики.

«В основном недорогие лоты представлены в домах, в которых проведен капитальный ремонт, в так называемых проектах стандарт-класса. Это довольно маленькие квартиры площадью от 12 кв. м, но они находят своего покупателя. Цена таких лотов начинается от 3,8 млн рублей, и, что немаловажно, они расположены в хорошем районе на западе Москвы. Студии с отделкой большей площади от ведущих застройщиков можно найти в проектах комфорт-класса по минимальной цене от 4,7 млн рублей», — сказала генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что по итогам марта на рынке новостроек старой Москвы выросло число сделок до 5,5 тыс., что сопоставимо с результатами декабря 2022 года. Эксперт ASTERUS считает, это связано с реализацией будущего спроса и ослаблением рубля.