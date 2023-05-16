Цены на новостройки в России выросли в апреле на 2,3%

В России в апреле средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3% по отношению к марту, составив 116 тыс. рублей, сообщили «Известиям» 16 мая аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка. Эксперты рассчитали цену 1 кв. м для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в «Сбере» за апрель.

Как объяснили аналитики, устойчивый спрос на ипотеку в целом и на новостройки в частности стабилизировал цены. По их мнению, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается.

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.

«В столице цены выросли на 0,7%, а больше всего жилье в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях», — добавили эксперты.

Ранее в этот день аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за 1 кв. м.

В начале мая аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что около 70% покупателей приобретают малогабаритное жилье для личного проживания и лишь 30% — для последующей сдачи в наем. К малогабаритным лотам относятся студии и однокомнатные квартиры, площадь которых не превышает 35 кв. м, а средняя площадь равна 15 кв. м.