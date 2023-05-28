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Глава МИД Грузии заявил об отсутствии переговоров с Россией по авиасообщению

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Wolfgang Noack
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Грузия не принимала участия в переговорах, которые касались бы возобновления прямого авиасообщения с Россией. Об этом 28 мая журналистам заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

«Власти Грузии не принимали участия ни в каких переговорах по этому вопросу (с РФ. — Ред.)», — передает слова Дарчиашвили информационное агенство Interpressnews.

Он также отметил, что заявление и позиция, которые были озвучены со стороны правительства Грузии, являются данностью.

«Я не могу сказать ничего большего», — подытожил Дарчиашвили.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран, выразил поддержку решению России восстановить прямое авиасообщение с республикой. Он отметил, что восстановленное Москвой сообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул и Минск.

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе для учебы.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

Между тем 26 мая Путин отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.

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