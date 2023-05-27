Премьер Грузии поддержал решение России о восстановлении прямого авиасообщения

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран, выразил поддержку решению России восстановить прямое авиасообщение с республикой.

Он отметил, что восстановленное Москвой авиасообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.

«Всё, что облегчает нашей диаспоре жизнь, надо только приветствовать», — подчеркнул премьер-министр.

Прямое авиасообщение между странами было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул и Минск.

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в Россию будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

При этом ряд грузинских депутатов и граждан негативно восприняли возобновление полетов.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что отдельные грузинские политики, представляющие свой народ, не могут быть против прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

Кроме того, 26 мая Путин отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.