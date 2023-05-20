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Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с РФ

Захарова: представляющие свой народ политики Грузии не могут выступать против авиасообщения с РФ
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Фото: ТАСС/Михаил Егиков
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Отдельные грузинские политики, представляющие свой народ, не могут быть против прямого авиасообщения с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику грузинской оппозицией восстановления запуска прямых рейсов между Москвой и Тбилиси.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», — написала она в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.

Захарова подчеркнула, что это значит, что человек никогда не помогал людям, имеющим грудных детей, тяжело больным и находящимся в беде, не помогал передавать лекарства онкобольным и многое другое.

Как указала дипломат, если бы кто-то из критикующих представителей грузинских властей хоть раз прошел через что-то подобное, то постыдился бы «участвовать в этом бесновании». По ее словам, эта история является индикатором отсутствия или наличия не политпозиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах.

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Накануне самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон. Правоохранителям удалось остановить участников акции, однако протестующие продолжали находиться на прилегающей территории с флагами и плакатами в поддержку Украины и Евросоюза (ЕС).

Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент России Владимир Путин.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что глава государства подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

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