Экс-сотрудник Пентагона назвал последнее видео с Залужным фейком

Видео с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным является фейком. Об этом 27 мая написал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

«На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос», — написал он.

Также Брайен отметил, что в мире сейчас эпоха фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. В связи с этим он счел опубликованное видео ненастоящим.

Ранее, 25 мая, сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается.

Между тем 26 мая бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении.

24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного. Однако гарантий ее достоверности нет.

Тогда же сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

22 мая Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.