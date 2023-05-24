Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о планах Запада устроить переворот в Белоруссии
Политика
В Госдуме назвали Ближний Восток препятствием для США в изоляции России
Общество
Артемовск внесут в зону ответственности Шахтерска
Мир
Власти Киевской области сообщили об усиленных проверках на блокпостах
Мир
Власти Украины снова призвали жителей страны экономить электричество
Политика
Путин установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС РФ в зоне СВО
Мир
Правительство Швейцарии поддержало перепродажу Германии 25 танков Leopard
Культура
Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России
Мир
Супертайфун Mawar обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане
Общество
Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево самолета
Авто
Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa
Происшествия
Полицейский и пассажир метро спасли на «Белорусской» упавшего на пути мужчину
Сюжет:

Стало известно о невозможности продолжения службы главкомом ВСУ Залужным после ранения

«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный не сможет продолжить свою службу после ранений
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не сможет продолжить свою службу из-за полученных ранений в начале текущего месяца под Херсоном. Об этом сообщает в среду, 24 мая, «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агенства, Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В результате ему была сделана трепанация черепа.

Источник также уточнил, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.

Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный
Эксперты перечислили версии и последствия исчезновения генерала

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

При этом 21 мая представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свою агентуру в ВСУ выдвинул версию о том, что главнокомандующий ВСУ получил тяжелое ранение в начале месяца и может покинуть свой пост.

По одной из версий, ранение было получено в результате российского ракетного удара.

На следующий день Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023