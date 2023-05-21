Хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале месяца и может покинуть свой пост. Об этом сообщил в воскресенье, 21 мая, представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свою агентуру в ВСУ.

Он уточнил, что главком перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух», — сказал хакер в комментарии «РИА Новости».

Ранее в своем Telegram-канале представитель хакерской группы написал, что Залужный перенес несколько сложных операций и состояние его здоровья вряд ли позволит ему продолжать командовать войсками. При этом, по его словам, украинская пропаганда выкладывает старые фото военного, так как западные покровители Киева не разрешают киевским властям распространять информацию о ранении.

«Все понимают, что без него шансов на успех украинской армии вообще нет», — отметил хакер.

Днем ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. По ее словам, сообщения о смерти украинского главнокомандующего направлены на деморализацию украинских войск.

10 мая глава военного комитета адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в инфополе появилась информация о ликвидации украинских генералов, в том числе и Залужного. Со своей стороны Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.