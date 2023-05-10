Главком ВСУ отказался участвовать в заседании НАТО из-за «напряженной ситуации»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании военного комитета НАТО из-за «напряженной оперативной ситуации». Об этом 10 мая сообщил глава комитета, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания.

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участия в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — приводит его слова издание Klymenko Time.

В связи с этим о подготовке контрнаступления Украины представителей Североатлантического альянса проинформировал военный представитель Украины в Брюсселе.

В свою очередь Бауэр пообещал Украине всестороннюю военную поддержку НАТО.

Ранее в этот день экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. Он также назвал контрнаступление «безнадежным делом».

До этого, 9 мая, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Также 9 мая Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Данный транш включает средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных систем с украинскими, услуги спутниковой съемки, а также поддержку в обслуживании военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.