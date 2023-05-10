На Украине опровергли слухи о гибели главкома ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 10 мая в Telegram-канале опровергла сообщения о смерти главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Она отметила, что в инфополе ранее появлялась информация о ликвидации украинских генералов. Замминистра уточнила, что слухи распространяются на протяжении последних трех недель, пишет «Газета.Ru».
Однако, как заверила Маляр, все командующие войсками живы.
В начале мая в Вооруженных силах Украины опровергли сообщение о возможной ликвидации командующего силами территориальной обороны Игоря Танцюры.
В конце апреля российские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.