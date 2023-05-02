В ВСУ опровергли сообщение о возможной гибели командующего силами теробороны

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли сообщение о возможной ликвидации командующего силами территориальной обороны Игоря Танцюры. Информацию 2 мая прокомментировал пресс-секретарь командования сил теробороны Денис Зелинский украинскому изданию «Общественное».

Ранее в этот день о возможной ликвидации Танцюры сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, артиллерийские подразделения ЧВК уничтожили броневатомобиль, который направлялся в Артемовск (украинское название — Бахмут). Как отмечалось, Танцюра, предположительно, мог находиться в машине. При этом не утверждалось, что командующий теробороной погиб.

«Мы официально опровергаем эти утверждения», — заявил Зелинский.

Он также отметил, что «все живы и здоровы», хотя и не уточнил, кого имеет в виду.

28 апреля российские военные в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. В тот же день ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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