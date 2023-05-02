Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 2 мая заявил о возможной ликвидации командующего сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюры.

Он отметил, что артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили броневатомобиль, который направлялся в Артемовск (украинское название — Бахмут).

«[В бронеавтомобиле], предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Источники «Известий» заявили, что командование объединенной группировкой проверяет информацию о ликвидации Танцюры.

Ранее, 30 апреля, стало известно о ликвидации двух канадских наемников в Артемовске. Одним из погибших является экс-военный армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

28 апреля российские военные в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. В тот же день ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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