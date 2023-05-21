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Маляр прокомментировала сообщения о местонахождении Залужного

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Ulf Mauder
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Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, сообщения о смерти украинского главнокомандующего направлены на деморализацию украинских войск на фоне напряженной ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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10 мая глава военного комитета адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в инфополе появилась информация о ликвидации украинских генералов, в том числе и Залужного. Со своей стороны Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ. Впрочем, слухи о возможной смерти военачальника продолжают появляться в СМИ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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