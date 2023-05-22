Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный появился в эфире впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. Главком по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая, но совсем не участвовал в диалоге с присутствующими лично.

На записи, опубликованной на YouTube-канале Национального университета «Одесская юридическая академия», видно, что Залужный выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом мужчине не задали ни одного вопроса, а также он не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Во время видео Залужный обратился к президенту вуза Сергею Кивалову с поручением разработать новые нормативные акты для правового регулирования функционирования ВСУ.

10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, в том числе и Залужного. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

При этом представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свою агентуру в ВСУ 21 мая сообщил, что Залужный получил тяжелое ранение в начале месяца и может покинуть свой пост.

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.