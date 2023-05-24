Нарышкин заявил о получении информации о состоянии главкома ВСУ Залужного

Россия получает информацию о состоянии главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 24 мая рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна», — сказал он журналистам.

Нарышкин добавил, что не хотел бы что-то разглашать на этот счет.

Ранее в этот день сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

Ранее, 20 мая, Залужный появился в эфире впервые спустя долгое время после своего отсутствия на публике. По видеосвязи он выступил на открытии международной конференции в честь Дня науки, но не участвовал в диалоге с присутствующими лично.

Генералу не задали ни одного вопроса, а также он не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.