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Пентагон отказался комментировать данные о ранении главкома ВСУ Залужного

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off
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Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Представитель Пентагона 24 мая переадресовал вопрос Киеву.

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», — ответил он на вопрос корреспондента «РИА Новости».

Без комментариев осталась и публикация Залужного в его Telegram-канале от 23 мая. Тогда он сообщил, что провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.

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Ранее, в среду, сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Ранее, 20 мая, Залужный появился в эфире впервые спустя долгое время после своего отсутствия на публике. По видеосвязи он выступил на открытии международной конференции в честь Дня науки, но не участвовал в диалоге с присутствующими лично.

Генералу не задали ни одного вопроса, а также он не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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