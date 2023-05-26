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На Украине назвали причину исчезновения Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не появляется на публике из-за проблем с контрударом
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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин 26 мая заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении.

«Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», — сказал эксперт в видео на своем YouTube-канале.

Как отметил Соскин, многим в Киеве и на Западе не понравилось последнее интервью генерала, в котором он указал на военный талант главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

Однако, по мнению Соскина, Залужного «убрать» не смогут, поскольку, по всем социологическим опросам, он пользуется популярностью среди украинцев.

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Ранее, 25 мая, сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается.

24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного. Однако гарантий ее достоверности нет.

Тогда же сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

22 мая Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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