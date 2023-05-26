На Украине назвали причину исчезновения Залужного

Бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин 26 мая заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении.

«Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», — сказал эксперт в видео на своем YouTube-канале.

Как отметил Соскин, многим в Киеве и на Западе не понравилось последнее интервью генерала, в котором он указал на военный талант главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

Однако, по мнению Соскина, Залужного «убрать» не смогут, поскольку, по всем социологическим опросам, он пользуется популярностью среди украинцев.

Ранее, 25 мая, сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается.

24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного. Однако гарантий ее достоверности нет.

Тогда же сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

22 мая Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.