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В Сети появилось видео с главкомом ВСУ Залужным после слухов о его ранении

ВСУ опубликовали видео с главкомом Залужным после сообщений о его тяжелом ранении
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Сети появилось видео с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении. Ролик опубликовал сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан, сообщает в четверг, 25 мая, «Страна.ua».

Ранее СМИ публиковали различные версии длительного отсутствия Залужного в публичном пространстве. По одной из них, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС России по командному пункту ВСУ под Херсоном в начале мая. В результате ему была сделана трепанация черепа.

Согласно другим версиям, он мог проходить реабилитацию после операции либо ранения или вовсе погиб в ходе боевых действий.

На кадрах, опубликованных Штефаном, главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается.

Как утверждает автора ролика, видео было снято 25 мая. При этом никаких отсылок к дате в нем нет. Сам Залужный в своих репликах также не упоминает ничего, что помогло бы установить время записи. Кроме того, от него не последовало никаких объяснений, где он находился весь этот период и почему не выходил на связь раньше.

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Министерство обороны США в свою очередь отказалось комментировать информацию о ранении главкома ВСУ. Во время общения с журналистами 24 мая представитель Пентагона порекомендовал переадресовать этот вопрос Киеву.

В тот же день сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу по состоянию здоровья. Уточнялось, что состояние его здоровья осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

В последний раз Залужный появился в эфире 20 мая спустя долгое время после своего отсутствия на публике. По видеосвязи он выступил на открытии международной конференции в честь Дня науки. Генералу не задали ни одного вопроса, сам он также не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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