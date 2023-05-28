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Стоматолог назвал отсутствие зубов причиной проблем с ЖКТ и головных болей

Стоматолог Чернов назвал отсутствие зубов причиной проблем с ЖКТ и головных болей
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов 28 мая рассказал, что игнорирование имплантации жевательных зубов может привести к проблемам с пищеварением и головным болям.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что длительное отсутствие жевательных зубов, как правило, приводит к жеванию только одной стороной. В результате из-за гипертонуса мышц появляется асимметрия лица.

В случае, если потеряно большое количество зубов, пациентам приходится отказаться и от жесткой пищи или пережевывать ее недостаточно качественно. В связи с этим возникает дефицит витаминов, страдают органы ЖКТ. Также из-за отсутствия зубов нарушается прикус и меняется положение челюсти, что может стать причиной головных болей, указал Чернов.

Как отметил врач, из-за одного отсутствующего зуба остальные теряют опору и смещаются, появляются щели в ряду. Также целые зубы быстрее разрушатся под избыточной нагрузкой.

Стоматолог посоветовал не тянуть с восстановлением зубов после их удаления. Поскольку кость под удаленным зубом атрофируется, уменьшаясь в размере из-за ненадобности. В результате соседние зубы смещаются, что значительно усложняет протезирование в будущем.

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Ранее, 10 мая, стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала курение самой разрушающей зубы вредной привычкой. Она отметила, что эта пагубная привычка может привести ко множеству проблем, начиная от появления неприятного запаха изо рта, изменения цвета и ослабления зубной эмали и заканчивая онкологией.

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