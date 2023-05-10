Стоматолог назвала разрушающие зубы вредные привычки

Стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала «Газете.Ru» в среду, 10 мая, вредные привычки, разрушающие зубы.

По ее мнению, курение занимает первую позицию в этом списке. Автандилян отметила, что эта пагубная привычка может привести ко множеству проблем, начиная от появления неприятного запаха изо рта, изменения цвета и ослабления зубной эмали и заканчивая онкологией.

Врач подчеркнула, что есть перед сном также вредно. Также Автандилян не рекомендует перекусывать между приемами пищи.

«Во время перекуса в отличие от полноценного приема пищи слюна вырабатывается не в полном объеме. Зубные единицы плохо омываются от частичек пищи, которые застревают в межзубных промежутках, и в полости рта запускается процесс брожения и активного размножения микроорганизмов. Все это приводит к усиленному отложению бактериального налета и развитию кариеса», — рассказала доктор.

Кроме того, врач добавила, что привычка грызть карандаш или ручку тоже неблагоприятно сказывается на зубах. В результате этого появляются микротрещины и сколы на поверхности зубной эмали, зубы становятся подвижными, нарушается кровообращение в корневой системе.

Детский стоматолог и стоматолог общей практики Алена Бубнова 30 января рассказала, что употребление карамели противопоказано при аллергии на добавки и красители. К относительным противопоказаниям врач отнесла неконтролируемые формы сахарного диабета, пониженную скорость секреции слюны и кариес в стадии пятна. Бубнова также напомнила, что сама по себе карамель, как и другие сладости, повышает риск развития кариеса. Однако карамель в этом плане более опасна, поскольку она прилипает к зубной эмали в области естественных углублений, откуда ее достаточно проблематично удалить зубной щеткой.