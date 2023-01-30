Стоматолог назвала противопоказаниях к употреблению карамели

Детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алена Бубнова 30 января рассказала «Газете.Ru», при каких заболеваниях нельзя есть карамель.

По ее словам, абсолютным противопоказанием к употреблению карамели является аллергия на добавки и красители, которые добавляются в сладости. К относительным противопоказаниям врач отнесла неконтролируемые формы сахарного диабета, пониженную скорость секреции слюны и кариес в стадии пятна.

Бубнова также напомнила, что сама по себе карамель, как и другие сладости, повышает риск развития кариеса. Однако карамель в этом плане более опасна, поскольку она прилипает к зубной эмали в области естественных углублений, откуда ее достаточно проблематично удалить зубной щеткой.

Стоматолог отметила, что для предотвращения возникновения кариеса и ухудшение состояния эмали после употребления карамели следует сразу почистить зубы.

21 декабря прошлого года стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова рассказала «Известиям», как сохранить здоровые зубы в пожилом возрасте. По ее словам, в этом, в частности, помогут правильное питание, подбор средств для очищения зубов и своевременная диагностика проблем прикуса.