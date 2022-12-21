Стоматолог дала советы по сохранению здоровья зубов в пожилом возрасте

Сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет правильное питание, подбор средств для очищения зубов и своевременная диагностика проблем прикуса. На это в беседе с «Известиями» указала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

«Зубочелюстная система, как и другие системы нашего организма, подвержена возрастным изменениям и старению. Безусловно, какие будут у нас зубы в 60 лет, зависит от ряда факторов: уровня гигиены, характера питания, вредных привычек, физической активности, генетической предрасположенности», — отметила специалист.

Она пояснила, что эмаль постоянно насыщается микроэлементами из слюны и через сосуды внутри зуба. Профилактика кариеса и заболеваний десен в молодом возрасте гораздо эффективнее за счет активности обменных процессов.

«Также мы все знаем, что минеральный состав эмали в течение нашей жизни зависит от характера питания и качества гигиены. Здоровое питание и подбор средств для очищения зубов и межзубных промежутков со стоматологом — единственный вариант сохранить здоровье зубов и в пожилом возрасте», — подчеркнула Мартынова.

Как указала стоматолог, возрастные явления происходят и в пульпе. Происходит нехватка питательных веществ в результате фиброза и склероза сосудов. Кроме того, с возрастом наблюдаются изменения структуры сосудов, активности ферментов, снижение насыщения тканей кислородом. Без регулярной профессиональной гигиены полости рта и своевременного лечения воспаление десен усугубляется. Появление пародонтальных карманов приводит к нарастанию подвижности и выпадению зубов, предупредила врач.

По ее словам, возрастные изменения также могут затронуть клетки слюнных желез, из-за чего снижается количество и качество слюны. В результате не происходит нейтрализации кислот бактерий и токсинов, повреждаются твердые ткани зубов. Воспаление слизистой оболочки полости рта и трудности при разговоре и приеме пищи создают сильный дискомфорт.

«Нарушение прикуса, отсутствие зубов, наличие зубов мудрости приводят к смещению и разрушению других зубов, необратимым деформациям в височно-нижнечелюстном суставе. С возрастом хруст и щелчки в области сустава нарастают, становится больно жевать. Качественное протезирование зубов становится проблематичным также из-за стираемости и снижения высоты зубов. Поэтому диагностика и лечение нарушений прикуса необходимы уже в подростковом возрасте», — добавила Мартынова.

Ранее в декабре стоматолог объяснила опасность кариеса. Как отметила Мартынова, кариес — это самое распространенное заболевание в мире, и в 90% случаев оно является причиной потери зубов.