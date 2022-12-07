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Стоматолог объяснила опасность кариеса

Стоматолог Мартынова: в 90% случаев кариес является причиной потери зубов
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Кариес — это самое распространенное заболевание в мире, и в 90% случаев оно является причиной потери зубов. Об этом в среду, 7 декабря, «Известиям» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова.

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Она пояснила, что кариес приводит к разрушению тканей зуба — кислоты бактерий активируют выход кальция из эмали с последующим образованием полости.

«Изначально, с пищей, водой, воздухом бактерии попадают в полость рта. Также кариесогенные бактерии все родители передают своим детям. Условия для жизнедеятельности бактерий в полости рта идеальные, поэтому их количество и разнообразие с каждым годом только растет», — отметила Мартынова.

Как пояснила стоматолог, бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен, питаются едой. Невозможно создать стерильные условия в ротовой полости, поскольку против этих микроорганизмов нет препаратов. Единственный вариант — добиться условий, при которых они не будут способствовать разрушению эмали зубов. Для этого следует максимально очищать поверхности зубов и межзубные промежутки.

По словам Мартыновой, форма зубов природой задумана так, чтобы пища максимально долго задерживалась на зубах для тщательного пережевывания. Из-за этого человеку сложно почистить зоны в углублениях на эмали, вдоль десны, между зубами. Именное в этих участках происходит скопление остатков пищи и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов — кислот и токсинов. На эмали это приводит к кариесу, а в зоне десны — к ее воспалению.

«Выход — коррекция навыков чистки зубов на приеме у стоматолога, подбор щетки и предметов гигиены, обследования раз в полгода для ранней диагностики стоматологических заболеваний, профессиональная гигиена как минимум два раза в год», — рекомендовала специалист.

Вместе с тем она отметила, что бывают ситуации, при которых даже тщательная домашняя гигиена не приносит никакого результата. Так, причиной могут стать неправильный прикус, скученность зубов, несостоятельные пломбы и коронки, разрушенные зубы, пришеечные дефекты эмали.

«Поэтому необходимость посещения стоматолога раз в полгода и профессиональная гигиена — это не рекламный слоган, это единственный вариант сохранить наше стоматологическое здоровье», — резюмировала Мартынова.

Накануне главный внештатный специалист по стоматологии департамента здравоохранения Москвы Игорь Золотницкий предупредил, что стресс может негативно повлиять на здоровье зубов, поскольку во время этого состояния наблюдается гиперфункция жевательных мышц, а это приводит к повышенной стираемости зубов. Также при стрессе меняется количество и качество выделяемой слюны, что приводит к ускоренному развитию стоматита, кариеса и других заболеваний органов рта.

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