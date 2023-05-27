Министр обороны Сербии сравнил премьер-министра Косово с Зеленским

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что премьер-министр Косова Альбин Курти мечтает выступать в роли жертвы и отводит Белграду роль агрессора, как президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил журналистам 27 мая после того, как объявил о том, что занял пост главы Сербской прогрессивной партии.

Он также обвинил Курти в том, что тот занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах.

«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является президентом Украины Владимиром Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — цитирует Вучевича ТАСС.

Он назвал события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.

В этот день Вучевич также заявил, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Утром 26 мая на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Изначально правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против сербов применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Были пострадавшие.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 26 мая, говорилось, что действия непризнанного Косово по захвату зданий городских администраций в регионе обострили напряженность с властями в Белграде, подорвав усилия по нормализации отношений.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.