Госдеп обвинил Косово в обострении напряженности с Белградом

Действия непризнанного Косово по захвату зданий городских администраций в регионе обострили напряженность с властями в Белграде, подорвав усилия по нормализации отношений. Об этом говорится 26 мая в опубликованном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«США решительно осуждают действия правительства Косово, направленные на получение силового доступа к муниципальным зданиям на севере края, действия, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров Косово», — отмечается в документе.

Действия Косово привели к излишнему обострению напряженности в регионе. Кроме того, они подорвали усилия Вашингтона по содействию нормализации отношений между Приштиной и Белградом, уточнил госсекретарь.

Обострение ситуации повлечет последствия для двусторонних отношений США с Косово, добавил Блинкен, призвав премьер-министра Альбина Курти изменить курс и воздержаться от любых действий, которые могут привести к обострению напряженности.

Ранее в пятницу профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» рассказала, к чему может привести новый виток конфликта между Сербией и Косово. По мнению эксперта, любая эскалация ситуации так или иначе вызовет прерывание или деградацию переговорного процесса.

Она напомнила, что в марте прошли выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, явка на которых превысила чуть более 3%. Избранные люди не представляют интересы сербов, которые выборы бойкотировали.

Утром в пятницу на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Изначально правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против сербов применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали десять человек.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.