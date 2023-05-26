Балканист оценила риск глубокой эскалации конфликта между Сербией и Косово

Профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина 26 мая с беседе с «Известиями» рассказала, к чему может привести новый виток конфликта между Сербией и Косово.

Утром в пятницу на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Это произошло на фоне того, что правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они помогают вновь избранным мэрам начать работу. Из-за столкновений в муниципалитетах начали звучать сирены тревоги, против сербов применялся слезоточивый газ.

«Какого-то процесса именно урегулирования ситуации не ведется достаточно давно. То, что происходит, это попытка тем или иным образом вынудить сербскую сторону принять условия, выдвигаемые Приштиной и Брюсселем. Поэтому здесь любая эскалация ситуации так или иначе результирует в прерывание или деградацию переговорного процесса», — сказала Энтина.

Она напомнила, что в марте 2023 года прошли выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, явка на которых превысила чуть более 3%.

«И голосами этих 3% были избраны люди, которые не представляют в действительности интересы сербов. Сербы бойкотировали эти выборы, поэтому ситуация на местности довольно тяжелая, потому что продолжаются провокации в отношении сербского населения со стороны косовских албанцев», — описала она ситуацию.

При этом балканист считает, что деградация ситуации с точки зрения безопасности местного населения и с точки зрения переговорного процесса будет, однако глубокой эскалации конфликта не предвидится.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность на фоне насильственных действий косовской полиции в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче на севере Косово и Метохии.

Затем стало известно, что 10 человек пострадали в Косово в конфликте между спецназом полиции и горожанами, преимущественно сербами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.