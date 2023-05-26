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Около 10 человек пострадали в столкновениях с силовиками в Косово

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Фото: соцсети
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Десять человек пострадали в Косово в конфликте между спецназом полиции и горожанами, преимущественно сербами. Об этом 26 мая сообщил сербский телеканал РТС.

По его данным, информацию о числе раненых подтвердили медики в больнице Косовска-Митровицы.

Как рассказал журналистам Александр Арсеньевич из гражданской инициативы «Сербское выживание», косовская полиция преследовала группу женщин, а также его. Силовики распылили слезоточивый газ прямо в глаза мужчине.

«Я был дезориентирован, меня протащили между двумя машинами, начали избивать», — сказал он.

По словам пострадавшего, в какой-то момент полицейский на албанском языке приказал не бить тех, кто снимает происходящее на видео.

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Ранее в пятницу президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность на фоне насильственных действий косовской полиции в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче на севере Косово и Метохии, напоминает «Газета.Ru».

Столкновения начались утром в пятницу. Полицейские окружили административные здания Косово, после чего в городах прозвучали сирены тревоги. Как поясняли полицейские, они помогают вновь избранным мэрам начать работу.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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