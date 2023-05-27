Емельяненко-младший поделился эмоциями после победы в дебютном бою в MMA

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко рассказал «Известиям» о своих эмоциях после победы в дебютном бою в MMA против Алексея Леденева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», состоявшегося 26 мая.

«Меня сейчас эмоции переполняют. Я еще сильно не понимаю, что произошло. Но, в целом, есть понимание, что начало положено нормальное», — сообщил он.

По словам бойца, в качестве подготовки к встрече у него были двухмесячные сборы в Екатеринбурге. Он похвалил тренеров и сказал, что они «всё здраво сделали».



Емельяненко сообщил, что планировал провести весь бой в стойке.



«Хорошо, что Алексей не полез в борьбу, «подрастаскал» бы меня. Но все получилось, как я и хотел. Я в первом раунде попал по нему. Это его, видимо, зацепило. Я слышал, что мне и ему подсказывали. Я работал по возможности, где-то я его поддавливал, где-то — он меня, тут уж кто-кого переиграет. У меня получилось», — рассказал он.

По словам Емельяненко-младшего, на ринге были и спорные решения. Когда он увидел лежащего на ринге Леденева, то начал его добивать. Однако бил немного не по правилам, тогда судья решил поднять стойку.

Емельяненко добавил, что его еще можно будет увидеть на профессиональном ринге, где «покажет, на что он способен», когда наберет форму и «физику».



Боец заключил, что теперь он полностью уходит в спорт и постарается связать свою жизнь с боями.

26 мая Иван Емельяненко, брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко, одержал победу над дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым в поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В самого начала поединка Емельяненко буквально обрушил поток ударов на своего соперника. От нокдауна в первом раунде Леденева спас рефери, который остановил Емельяненко. Во втором раунде бойцы держались дистанции, несколько раз обменявшись ударами. Последний, третий раунд Емельяненко контратаковал оппонента, который старался нападать первым.



В тот же день боец MMA Сергей Харитонов сделал свой прогноз на дебютный бой Ивана Емельяненко с дзюдоистом Алексеем Леденевым в рамках турнира. По его словам, 35-летний брат известных российских бойцов Александра и Федора Емельяненко при общении запомнился ему скромным парнем. Он отметил, что Емельяненко в любом случае должен «неплохо отработать».

На церемонии взвешивания, которая состоялась 25 мая, Иван Емельяненко продемонстрировал 94,9 кг, а его соперник Алексей Леденев — 108,4 кг.

Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко 23 мая заявил, что настроен на продолжительную карьеру и не намерен ограничиваться предстоящим боем с дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым. Он отметил, что подготовка к бою у него проходила в Екатеринбурге. Спарринг-партнеры подбирались подходящие под его соперника — в основном борцы.

Чемпион России 2007 года Алексей Леденев, в свою очередь, 13 мая назвал предстоящий поединок с Емельяненко самым большим вызовом в этом году.

17 мая ожиданиями от этой встречи поделился спортивный комментатор Александр Садоков. В беседе с «Известиями» он заявил, что Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев Федора и Александра в их лучшие годы.