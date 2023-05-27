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Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus

FAZ: Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus
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Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem
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Украина официально запросила у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом 26 мая сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на минобороны ФРГ.

«Президент [Украины] Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче ракет. — Ред.) канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — говорится в публикации.

FAZ также подчеркнула, что Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые Украина может получить от Запада.

При этом, по данным газеты, многие не верят, что «Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus», которое может пролететь 500 км от украинской границы. Из-за этого возникает множество опасений относительно того, что в случае сильной необходимости Киев может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

Как отметила газета Bild, аналог ракет Storm Shadow способен «пробить железобетонную стену толщиной в метр». Taurus летит на предельно низкой высоте, примерно 50 метров, что делает ее практически незаметной для вражеских радаров.

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Ранее, 23 мая, немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus. По его словам, страны-союзники должны пойти ва-банк и передать Киеву всё оружие, которое будет использовано в общевойсковых боях.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

В конце апреля МИД РФ сообщил, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Так, согласно заявлению ведомства, открытые рассуждения стран Запада о «грядущем контрнаступлении Украины» подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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