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Сюжет:

Немецкий депутат призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus

Немецкий депутат Кизеветтер: страны-союзники должны передать Киеву всё оружие и также ракеты Taurus
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Фото: commons.wikimedia.org
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Страны — союзники Украины должны передать ей всё, что смогут использовать войска страны, в том числе германо-шведские дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом во вторник, 23 мая, заявил немецкий депутат Родерих Кизеветтер изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и поставить Украине всё, что она может использовать в общевойсковых боях — и что разрешено международным правом, и что допустимо международным правом», — сказал он.

По словам Кизеветтера, Германия должна передать Киеву ракеты Taurus дальностью действия до 400–500 км, а странам Запада стоит поставить всё, что НАТО могло бы использовать само.

Немецкий депутат отметил, что «больше не может быть красных линий» в этом вопросе.

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.

В конце апреля МИД РФ сообщил, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Так, согласно заявлению ведомства, открытые рассуждения стран Запада о «грядущем контрнаступлении Украины» подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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